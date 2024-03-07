Несколько дней назад Порту разбил Бенфику в чемпионате Португалии со счётом 5:0. После этого успеха футболисты "драконов" – Пепе, Эванилсон, Галено и Венделл - сделали фото с "манитой": игроки демонстративно показали в объектив фотокамеры пять пальцев.

Порту – Бенфика – 5:0 – видео голов и обзор провального матча Трубина

Сержиу Консейсау не понравилось подобное неуважение к сопернику. "Мы не празднуем отдельные победы, мы празднуем титулы. Пользуясь случаем, хочу извиниться за это фото, оно мне не понравилось. Я уже поговорил с ребятами по этому поводу. Мы победили Бенфику, но разве мы выиграли чемпионат? Нет. Мы всего лишь набрали три очка", – цитирует Консейсау Mais Futebol.