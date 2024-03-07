Кілька днів тому Порту розбив Бенфіку в чемпіонаті Португалії з рахунком 5:0. Після цього успіху футболісти "драконів" – Пепе, Еванілсон, Галено і Венделл – зробили фото з "манітою": гравці демонстративно показали в об'єктив фотокамери п'ять пальців.

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Сержіу Консейсау не сподобалася подібна неповага до суперника. "Ми не святкуємо окремі перемоги, ми святкуємо титули. Користуючись нагодою, хочу перепросити за це фото, воно мені не сподобалося. Я вже поговорив із хлопцями стосовно цього. Ми перемогли Бенфіку, але хіба ми виграли чемпіонат? Ні. Ми всього лише набрали три очки", – цитує Консейсау Mais Futebol.

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