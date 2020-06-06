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"Игроки немного растеряли форму": Шевченко поделился впечатлениями от Классического

13:04 36 Читати українською
"Игроки немного растеряли форму": Шевченко поделился впечатлениями от Классического
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал центральный матч 24-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Очень важно, что в Украине стартовал чемпионат. Все проходит хорошо. У меня есть возможность посетить сегодня игру (Шахтер – Десна – прим. Футбол 24). Стартовали с очень серьезного матча Динамо – Шахтер.

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Состояние футболистов – понятно, все-таки прошло достаточно времени, чтобы игроки немного растеряли форму. С каждым матчем, я думаю, они будут добавлять. Но, в принципе, старт удался великолепный, игра была интересной. И самое главное – все проходило в рамках безопасности", – поделился Шевченко.

Напомним, Шахтер переиграл Динамо в центральном матче 24-го тура УПЛ (3:1). Благодаря этой победе "горняки" набрали 62 очка и уверенно держат лидерство в чемпионате, а Динамо осталось на 4 месте с 46 пунктами – столько же в активе Зари и Десны.

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Источник: Футбол 24
blog_ava
Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ
08:00
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Андрей Шевченко Андрей Шевченко Шахтер - Динамо Киев
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