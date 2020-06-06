toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Гравці трішки втратили форму": Шевченко поділився враженнями від Класичного

13:04 77 Читать на русском
"Гравці трішки втратили форму": Шевченко поділився враженнями від Класичного
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував центральний матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Дуже важливо, що в Україні стартував чемпіонат. Все проходить добре. У мене є можливість відвідати сьогодні гру (Шахтар – Десна – прим. Футбол 24). Стартували з дуже серйозного матчу Динамо – Шахтар.

Динамо отримало нового офіційного спонсора – ним став відомий в Україні бренд

Стан футболістів – зрозумілий, все-таки пройшло достатньо часу, щоб гравці трішки втратили форму. З кожним матчем, я думаю, вони додаватимуть. Але, в принципі, старт вдався чудовий, гра була цікавою. І найголовніше – все проходило в рамках безпеки", – поділився Шевченко.

Нагадаємо, Шахтар переграв Динамо в центральному матчі 24-го туру УПЛ (3:1). Завдяки цій перемозі "гірники" набрали 62 очки та впевнено тримають лідерство в чемпіонаті, а Динамо залишилось на 4 місці з 46 пунктами – стільки ж в активі Зорі та Десни.

"Степаненко симулював – це дуже некрасиво": чому Бущан не врятував Динамо, фантазії із Циганковим і сумнівний пенальті

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Реал безкоштовно втратить сина Зідана – конкурент Луніна вже обрав місце продовження кар'єри
06:30
1382
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Андрій Шевченко Андрій Шевченко Шахтар - Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
7
хв
Шахтар
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук