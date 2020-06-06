"Гравці трішки втратили форму": Шевченко поділився враженнями від Класичного

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував центральний матч 24-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Дуже важливо, що в Україні стартував чемпіонат. Все проходить добре. У мене є можливість відвідати сьогодні гру (Шахтар – Десна – прим. Футбол 24). Стартували з дуже серйозного матчу Динамо – Шахтар.

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Стан футболістів – зрозумілий, все-таки пройшло достатньо часу, щоб гравці трішки втратили форму. З кожним матчем, я думаю, вони додаватимуть. Але, в принципі, старт вдався чудовий, гра була цікавою. І найголовніше – все проходило в рамках безпеки", – поділився Шевченко.

Нагадаємо, Шахтар переграв Динамо в центральному матчі 24-го туру УПЛ (3:1). Завдяки цій перемозі "гірники" набрали 62 очки та впевнено тримають лідерство в чемпіонаті, а Динамо залишилось на 4 місці з 46 пунктами – стільки ж в активі Зорі та Десни.

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