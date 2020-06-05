Динамо получило нового официального спонсора – им стал известный в Украине бренд

"Бело-синие" заручились поддержкой еще одного партнера.

Киевское Динамо заключило официальное соглашение с новым спонсором, сообщает официальный сайт клуба.

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Мировой финансовый кризис, вызванный пандемией CОVID-19, не помешал киевлянам заручиться поддержкой еще одного партнера – им стала группа официальных дилеров в Киеве Winner Automotive. Срок действия партнерского контракта – два года. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках рекламы во время матчей, промоакций, а также совместной организации и реализации социальных проектов.

Напомним, Динамо после 24 туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины четвертое место, набрав одинаковое количество баллов с Зарей и Десной. Ближайший поединок подопечные Михайличенко проведут уже в воскресенье, 7 июня, против Александрии. Начало встречи в 17:00.

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