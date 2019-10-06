Гравці Мілана не потисли руку Джампаоло у перерві матчу з Дженоа – курйоз дня

Головний тренер Мілана Марко Джампаоло хотів потиснути руку своїм гравцям у перерві матчу 7 туру Серії А проти Дженоа (2:1), але був проігнорований.

Мілан у важкому матчі з 4 вилученнями здобув виїзну перемогу над Дженоа (2:1) у рамках 7 туру Серії А. Але наставник "россонері" Марко Джампаоло встиг сконфузитись у перерві.

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Головний тренер команди хотів потиснути руку власним підопічним, але ті не відреагували на жест алленаторе.

На щастя для Джампаоло, який перебуває під загрозою звільнення, команда здобула вольову перемогу, а наприкінці матчу Рейна відбив пенальті.