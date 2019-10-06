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Гравці Мілана не потисли руку Джампаоло у перерві матчу з Дженоа – курйоз дня

00:50 415 Читать на русском
Гравці Мілана не потисли руку Джампаоло у перерві матчу з Дженоа – курйоз дня
Марко Джампаоло / ФК Мілан

Головний тренер Мілана Марко Джампаоло хотів потиснути руку своїм гравцям у перерві матчу 7 туру Серії А проти Дженоа (2:1), але був проігнорований.

41’ Лассе Шьоне
47’ Ріккардо Сапонара
56’ Давіде Біраскі
 
Тео Ернандес 52’
Франк Кессьє 56’
Давіде Калабрія 79’
Саму Кастільєхо 90+4’
41’ Лассе Шьоне
47’ Ріккардо Сапонара
52’ Тео Ернандес
56’ Давіде Біраскі
56’ Франк Кессьє
79’ Давіде Калабрія
90+4’ Саму Кастільєхо

Мілан у важкому матчі з 4 вилученнями здобув виїзну перемогу над Дженоа (2:1) у рамках 7 туру Серії А. Але наставник "россонері" Марко Джампаоло встиг сконфузитись у перерві.

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Головний тренер команди хотів потиснути руку власним підопічним, але ті не відреагували на жест алленаторе.

На щастя для Джампаоло, який перебуває під загрозою звільнення, команда здобула вольову перемогу, а наприкінці матчу Рейна відбив пенальті.

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Теги
Дженоа - Мілан Італія футбольні курйози Відеоновини Марко Джампаоло Марко Джампаоло Дженоа Дженоа Мілан Мілан
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