Игроки Лестера Хамза Чаудри и Уэсли Фофана посвятили победу в Кубке Англии палестинскому народу, что всколыхнуло соцсети.

После финального свистка игроки появились на поле Уэмбли с палестинским флагом, а на награждение Чаудри завязал его на плечах, продемонстрировав поддержку стране.

Триумфальный шедевр Тилеманса в видеообзоре финала Кубка Англии Челси – Лестер – 0:1

Руководитель палестинской миссии в Великобритании Хусем Землот поблагодарил представителей Лестера за то, что они продемонстрировала солидарность с палестинцами. Отметим, что с 10 мая между Палестиной и Израилем обострился военный конфликт – израильская армия и палестинские радикалы обмениваются ракетными обстрелами.

К слову, Лестер в финале минимально обыграл Челси (1:0) благодаря шедевральному выстрелу Тилеманса. Интересно, что "лисы" впервые в своей истории завоевали Кубок Англии.

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму