Челси уступил Лестеру в финале Кубка Англии. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Это именно тот случай, когда счет на табло -– обманчив. Команды создали достаточно острых моментов, чтобы голов было значительно больше.

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии, удержав победу над Челси – Тилеманс забил шедевр, VAR создал драму

Однако ради такого победного мяча стоит простить футболистам все предыдущее расточительство. Юре Тилеманс пушечным выстрелом из-за пределов штрафной заставил капитулировать Аррисабалагу. Челси успел забить в ответ, но "лисам" помог VAR. Лестер впервые выиграл Кубок Англии.