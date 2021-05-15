В решающей битве за Кубок Англии 2020/21 сошлись Челси и Лестер. Для подопечных Брендана Роджерса это был исторический шанс – "лисы" четыре раза выходили в финал турнира и ни разу не выиграли, причем последняя попытка произошла только в 1969 году. Лондонцы, конечно же, играли гораздо успешнее, но мотивация команды Томаса Тухеля ни была меньше. Год назад "аристократы" уже выходили в финал Кубка, но их разбил Арсенал – всего же, Челси в английских турнирах ничего не выигрывал в течение трех лет.

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Лестер в первом тайме действовал прогнозируемо, закрывшись на своей половине. "Лисы" выходили в атаку только ограниченными силами, в основном работая через забросы из глубины на ход Варди – впрочем, за Джейми очень внимательно следил Джеймс. Несколько раз он не пустил нападающего к мячу, а на 17-й минуте Рис спас от взятия ворот Кепы! Все началось с лонгбола Тилеманса на Кастаня – Тимати ушел от Алонсо и прострелил в центр штрафной под удар Варди, однако форвард попал в голову Джеймсу.

Следующий момент Варди получил аж на 45-й минуте, когда Тилемансу удалась шикарная подача за спину Тьягу Силве в штрафной. На этот раз Джейми убежал от своего опекуна, но пробить головой ему не удалось – мяч только чиркнул о голову. Вот, собственно, и вся острота Лестера в первом тайме, если говорить о позиционном наступлении. Кроме этих эпизодов, можно вспомнить два навеса со стандартов, которые замыкал Союнджу, но оба раза турок стрелял крайне неточно.

Челси выглядел гораздо активнее. В первые 25 минут лондонцы держали мяч 73% игрового времени, вот только моментов почти не возникало – команда имела только ряд угловых, неточный дальний выстрел Рюдигера и прорыв Маунта на линию штрафного с ударом мимо правой штанги. Во второй половине тайма картина особо не изменилась: на 27-й минуте Вернер завершил контрвыпад ударом с дистанции (высоковато), а на 44-й Тимо протащил мяч до штрафной и пробил в левый нижний угол – немного неточно! Между этими эпизодами расположился угловой, после розыгрыша которого Тьягу Силва выполнил навес на линию вратарской – мяч пролетел над головами Вернера и Аспиликуэты!

В конце концов, Лестер дотянул до перерыва без пропущенных голов, хотя за это пришлось расплатиться здоровьем Эванса. Ключевого центрбэка на 34-й минуте вынужден был заменить Олбрайтон.

На второй тайм команды вышли без замен в кадровом плане, однако картина матча явно изменилась. Лестер перестал прижиматься к собственной трети поля, начав активно лезть в атаку. На первых минутах "лисы" даже прижали "аристократов", однако реальных моментов не возникало ни у одной из команд. За первые 15 минут встречи можно было вспомнить только подачу Канте с замыканием в исполнении Аспиликуэты – получилось точно в руки Шмейхелю.

Когда уже показалось, что игра окончательно успокоилась и перешла в позиционную борьбу, Лестер открыл счет. И как открыл! На 63-й минуте Тилеманс подхватил мяч в центре, немного прошел вперед и метров с 25-ти засадил мяч в левую девятку – 0:1! Лондонцев в этой ситуации мог спасти только VAR, ведь в начале атаки мяч попал в руку Пересу, однако на видео стало очевидно – никакого гандбола не было. Мяч от колена попал в локоть Айозе, причем тот уже падал. Такое не свистят.

Встревоженный Тухель на 68-й минуте бросил в бой Пулишича и Чилвелла, а на 75-й он добавил к атаке еще и Хаверца. Челси пошел вперед, однако ни одного опасного момента за 15 минут после пропущенного гола лондонцы так и не создали. Только на 78-й они имели возможность сравнять счет – это Чилвелл замкнул подачу со штрафного ударом головой под левую стойку. Шмейхель выполнил красивый сейв!

В эндшпиле встречи Лестер окончательно сел в глухую оборону, а Брендан Роджерс усилил защиту выходом Моргана и Чаудри. Для контрвыпадов же остался свежий Мэддисон. Тухель, в свою очередь, вместо уставшего Вернера выпустил Жиру. Оливье, однако, особенно полезными действиями не запомнился, но в целом Челси прижал соперника по-взрослому. На 87-й минуте агрессия "аристократов" должна была завершаться голом – это Маунт получил скидку на линию штрафной и с лёту запустил ракету в дальний угол. Впрочем, Шмейхель каким-то чудом парировал этот удар!

На 89-й минуте оборона Лестера таки треснула. Тьягу Силва выполнил шикарную диагональ на левый край штрафной, откуда пошли прострел и серия рикошетов, в результате которой мяч залетел в сетку – то ли от Моргана, то ли от Чилвелла. Бен даже успел эмоционально отпраздновать гол в ворота бывшей команды, однако в игру неожиданно вступил VAR. На нем заметили классический английский офсайд. Гол не засчитали!

Фанаты Лестера праздновали отмену гола даже больше, чем шедевральный выстрел Тилеманса. "Лисы" после чудесного спасения уже не отпустили игру, дотянув до финального свистка. Он зафиксировал первую в истории победу Лестера в Кубке Англии!

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