Игроки Карпат не получили премиальных за ничью с Динамо

Карпаты сыграли вничью с Динамо в матче 12-го тура УПЛ, но остались без денежного вознаграждения.

Напомним, в прошлом туре Карпаты отобрали очки у Динамо – в конце матча Артем Шабанов поразил собственные ворота. Киевляне не смогли сократить отрыв от Шахтера, который также потерял очки в матче с Александрией.

Впрочем, никакого финансового вознаграждения за этот успех игроки "зелено-белых" не получили.

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"Нынешнему поколению Карпат слова Кополовца кажутся фантастикой. Прошли времена, когда во Львове раздавали огромные премиальные.

Вот за ничью с Динамо неделю назад команда даже от руководства не получила ни копейки. А от Шахтера, наверное, традиционное для последних лет устное спасибо", – написал журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас в Twitter.

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