Гравці Карпат не отримали преміальних за нічию з Динамо

Карпати зіграли внічию з Динамо в матчі 12-го туру УПЛ, але залишилися без грошової винагороди.

Нагадаємо, в минулому турі Карпати відібрали очки в Динамо – наприкінці матчу Артем Шабанов вразив власні ворота. Кияни не змогли скоротити відрив від Шахтаря, який також втратив очки в матчі з Олександрією.

Втім, жодної фінансової винагороди за цей успіх гравці "зелено-білих" не отримали.

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"Нинішньому поколінню Карпат слова Кополовця здаються фантастикою. Минули часи, коли у Львові роздавали шалені преміальні.

От за нічию з Динамо тиждень тому команда навіть від керівництва не отримала ані копійки. А від Шахтаря, напевне, традиційне для останніх років усне дякую", – написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас у Twitter.

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