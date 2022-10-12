Алленаторе туринцев Массимилиано Аллегри подытожил проигранную встречу против Маккаби Хайфы (0:2) в ЛЧ и прокомментировал возможность своего увольнения.

"Трудно это объяснить, нужно молчать и работать больше, чем раньше. Необходимо выйти из этой ситуации. Мы провалили тест на характер.

Аллегри не будет уволен из Ювентуса до конца 2022 года из-за высокой компенсации

Надо вернуться к командной игре, потому что действуем на поле слишком индивидуально. Президент клуба сказал, что нам должно быть стыдно. Он прав, отношение к делу не такое, как хотелось бы.

Когда вызов становится сложнее, то он еще прекраснее. Из этой ситуации нужно выйти с мужеством. Я никогда не думал об отставке", – цитирует Аллегри сайт Джанлуки ди Марцио .

Нынешний сезон туринцы начали слишком неудачно – всего 8 место в турнирной таблице Серии А и три поражения в четырех матчах Лиги чемпионов.