Жіночі команди, які виступають на чемпіонаті світу 2023, знаходять час, щоб знімати напругу.

"Я був у Сіднеї на нашій першій грі, і того вечора ми пішли до клубу. У нижній частині кімнати була збірна Колумбія, яка проводила вечірку. А вгорі була Ямайка.

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Тож ми поїхали туди, ямайки намагалися повеселитися з колумбійками, і це було чудово. Я думаю, вам краще мати такі країни, де насамперед насолоджуються життям. У житті є важливіші речі, ніж футбол", – цитує тренера збірної Ямайки Лорна Дональдсона Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що команди зіграють в очному матчі в 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу. Зустріч запланована на 8 серпня, початок об 11:00 за київським часом.

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