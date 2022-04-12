Футболисты киевского клуба решили помочь украинцам, бежавшим от войны с россиянами в Польшу, попасть на поединок с участием "бело-синих".

"Игроки Динамо выкупили билеты для украинских беженцев в Польше. Детки, чьи родители воюют за мир в нашей Украине, пойдут на матч", – сообщил работник медиасегмента киевлян Андрей Шахов-младший в своем Instagram.

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Стоит отметить, что игра с Легией не единственный благотворительный матч, в котором сыграет Динамо. Также планируются встречи с Галатасараем, Стяуа, Боруссией Д и Динамо Загреб.

Напомним, поединок против Легии состоится уже 12 апреля. Начало встречи в 21:30.

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