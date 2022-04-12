Футболісти київського клубу вирішили допомогти українцям, які втікли від війни з росіянами до Польщі, потрапити на поєдинок за участі "біло-синіх".

"Гравці Динамо викупили квитки для українських біженців у Польщі. Дітки, чиї батьки воюють за мир у нашій Україні, підуть на матч", – повідомив працівник медіасегменту киян Андрій Шахов-молодший у своєму Instagram.

Динамо може провести поєдинок з Манчестер Сіті – Луческу мав розмову з Гвардіолою

Слід зазначити, що гра з Легією – не єдиний благодійний матч, в якому зіграє Динамо. Також плануються зустрічі з Галатасараєм, Стяуа, Борусією Д та Динамо Загреб.

Нагадаємо, поєдинок проти Легії відбудеться вже сьогодні, 12 квітня. Початок зустрічі о 21:30.

Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися