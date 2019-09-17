"Игроки Динамо должны еще доплатить за такую игру – с голоду не умрут": агент уничтожил киевлян за провальные результаты

Агент Вячеслав Заховайло прокомментировал последние неудачи Динамо. По его мнению, игроки "бело-синих" должны понести финансовое наказание.

Напомним, в трех официальных матчах под руководством Алексея Михайличенко Динамо взяло лишь 2 очка. В последнем поединке против Десны киевляне потерпели домашнее поражение 1:2 и занимают лишь 6 место в турнирной таблице УПЛ. Всего же Динамо не может выиграть уже 6 матчей подряд во всех турнирах.

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"Думаю, что Суркис уже штрафует футболистов за серию поражений и ничьих. Если будет седьмой матч позора подряд, то игроки почувствуют серьезный удар по своему карману. Когда речь заходит о деньгах, зная "теплую ванну" в Динамо, это придаст им мотивации.

Президент Динамо должен финансово наказать футболистов, если этого еще не сделал, и публично заявить об этом болельщикам, которые получат хоть какую-то компенсацию. Если динамовцы не выигрывают следующий матч против Мальме в Лиге Европы, то игроки нескоро увидят зарплату. Будут играть бесплатно, чего они заслуживают по состоянию на сегодня.

Так быстрее дойдет до всех футболистов. Пусть подумают лучше о болельщиках-ветеранах, которым уже за 60 или 70 лет. Они инфаркты могут перенести от такой игры Динамо. Приходится успокоительное пить. Футболисты должны почувствовать народную нелюбовь и что-то понять. Они ходят в такие места, где при одном только появлении все девушки визжат. Футболисты Динамо уже забыли, когда им отказывали, поэтому они так и играют в футбол. Эта болезнь была во все времена. Иногда игроков нужно опускать на землю, а сейчас это можно сделали только благодаря деньгам.

Не то, чтобы футболисты ничего не получали, они еще должны доплатить клубу за такие выступления. Не нравится – всех разогнать, выставить на трансфер, отправить в дубль, где они будут получать пять копеек.

У игроков Динамо такие зарплаты, что они могут полгода их не видеть, но с голоду не умрут. Вы когда на работе делаете брак, вам за него дают премии? Или вам платят за дни, когда вы прогуляли? Это все риторические вопросы", – цитирует Заховайло Рейтинг букмекеров.

К слову, матч Лиги Европы Динамо – Мальме пройдет в четверг, 19 сентября, на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

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