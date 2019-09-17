"Гравці Динамо мають ще доплатити за таку гру – з голоду не помруть": агент знищив киян за провальні результати

Агент В'ячеслав Заховайло прокоментував останні невдачі Динамо. На його думку, гравці "біло-синіх" повинні понести фінансове покарання.

Нагадаємо, у трьох офіційних матчах під керівництвом Олексія Михайличенка Динамо здобуло лише 2 очки. В останньому поєдинку проти Десни кияни зазнали домашньої поразки 1:2 та посідають лише 6 місце в турнірній таблиці УПЛ. Всього ж Динамо не може виграти вже 6 матчів поспіль в усіх турнірах.

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"Думаю, що Суркіс уже штрафує футболістів за серію поразок і нічиїх. Якщо буде сьомий матч ганьби поспіль, то гравці відчують серйозний удар по своїй кишені. Коли мова заходить про гроші, знаючи "теплу ванну" в Динамо, це додасть їм мотивації.

Президент Динамо повинен фінансово покарати футболістів, якщо цього ще не зробив, і публічно заявити про це вболівальникам, які отримають бодай якусь сатисфакцію. Якщо динамівці не виграють наступний матч проти Мальме в Лізі Європи, то гравці нескоро побачать зарплату. Будуть грати безкоштовно, чого вони заслуговують станом на сьогодні.

Так найшвидше дійде до всіх футболістів. Нехай подумають краще про вболівальників-ветеранів, яким уже за 60 чи 70 років. Вони інфаркти можуть перенести від такої гри Динамо. Доводиться заспокійливе пити. Футболісти мають відчути народну нелюбов і щось зрозуміти. Вони ходять в такі місця, де при одній лише появі всі дівчата верещать. Футболісти Динамо вже забули, коли їм відмовляли, тому вони так і грають у футбол. Ця хвороба була у всі часи. Іноді гравців потрібно опускати на землю, а зараз це можна зробити лише завдяки грошам.

Не те, щоб футболісти нічого не отримували, вони ще мають доплатити клубу за такі виступи. Не подобається – всіх розігнати, виставити на трансфер, відправити в дубль, де вони будуть отримувати п’ять копійок.

У гравців Динамо такі зарплати, що вони можуть півроку їх не бачити, але з голоду не помруть. Ви коли на роботі робите брак, вам за нього дають премії? Чи вам платять за дні, коли ви прогуляли? Це все риторичні питання", – цитує Заховайла Рейтинг Букмекерів.

До слова, матч Ліги Європи Динамо – Мальме пройде в четвер, 19 вересня, на НСК Олімпійський. Початок о 19:55.

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