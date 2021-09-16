Несколько игроков северян обратились в КДК УАФ с жалобами на черниговский клуб из-за длительной задолженности по зарплате, информирует meta-ratings.

Десна испытывает финансовые трудности – Рябоконь подтвердил задержку зарплат футболистов

Отмечается, что футболисты не получали деньги в течение 3-4 месяцев, а тренерский штаб Десны – почти полгода.

К слову, такая тяжелая ситуация не мешает черниговскому клубу занимать 4 место в турнирной таблице УПЛ с 13 пунктами после 7 сыгранных туров.

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