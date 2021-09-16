Кілька гравців сіверян звернулись до КДК УАФ зі скаргами на чернігівський клуб через тривалу заборгованість по зарплаті, інформує meta-ratings.

Десна переживає фінансові труднощі – Рябоконь підтвердив затримку зарплат футболістів

Зазначається, що футболісти не отримували гроші протягом 3-4 місяців, а тренерський штаб Десни – майже півроку.

До слова, така скрутна ситуація не заважає чернігівському клубу посідати 4 місце у турнірній таблиці УПЛ з 13 пунктами після 7 зіграних турів.

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