Гравці Десни звернулись в КДК УАФ через заборгованості щодо зарплати, – ЗМІ
22:08 - Читать на русском
Футболісти Десни продовжують страждати від фінансових проблем.
Кілька гравців сіверян звернулись до КДК УАФ зі скаргами на чернігівський клуб через тривалу заборгованість по зарплаті, інформує meta-ratings.
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Зазначається, що футболісти не отримували гроші протягом 3-4 місяців, а тренерський штаб Десни – майже півроку.
До слова, така скрутна ситуація не заважає чернігівському клубу посідати 4 місце у турнірній таблиці УПЛ з 13 пунктами після 7 зіграних турів.
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