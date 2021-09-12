В лагере черниговской Десны сейчас переживают не лучшие времена.

Руководство Десны задерживает выплаты футболистам черниговского клуба, об этом сообщила журналистка ТК Футбол 1, опираясь на слова главного тренера Александра Рябоконя.

Ворскла в прекрасном матче расписала боевую ничью с Десной

Еще летом была информация, что клуб переживает сложную финансовую ситуацию и бюджет будет серьезно уменьшен. Даже были слухи, что черниговцы могут сняться с розыгрыша УПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Украины Десна финишировала на 6-й строчке.

Шахтер провел спокойную репетицию перед ЛЧ – "горняки" победили СК Днепр-1 и стали главным преследователем Динамо