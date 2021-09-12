Десна испытывает финансовые трудности – Рябоконь подтвердил задержку зарплат футболистов
23:09 - Читати українською
В лагере черниговской Десны сейчас переживают не лучшие времена.
Руководство Десны задерживает выплаты футболистам черниговского клуба, об этом сообщила журналистка ТК Футбол 1, опираясь на слова главного тренера Александра Рябоконя.
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Еще летом была информация, что клуб переживает сложную финансовую ситуацию и бюджет будет серьезно уменьшен. Даже были слухи, что черниговцы могут сняться с розыгрыша УПЛ.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Украины Десна финишировала на 6-й строчке.
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