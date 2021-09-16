"Футбол 24" - коротко о том, что предшествовало поединку Шахтера и Шерифа, а также об атмосфере на матче в Тирасполе.

Шериф – Шахтер: Вернидуб посмеялся над идеями Де Дзерби – поражение на старте ЛЧ, 70 минут позора и призрак Газзаева

Шахтер стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Шерифа. Большое фиаско для украинского футбола, а для молдавского – большая гордость? Конечно, но есть нюансы.

Перед матчем удалось побывать в Кишиневе. Местные о Лиге чемпионов слышали, желали Шерифу победы, но никто из опрошенных не собирался на игру в Тирасполь (ехать полтора часа). При слове "Шериф" только у одного столичного собеседника загорелись глаза. И это все понятно. Жителям столицы трудно считать себя причастными к успехам так называемого Приднестровья.

Кишинев и Тирасполь – для туриста из Украины действительно будто в разных странах. В столице на центральной площади сооружают памятник "жертвам советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима", а в Приднестровье на каждом шагу упоминания о "победе в Великой Отечественной войне", серпы и молоты, очень много людей в военной форме и билборды "Россия в наших сердцах".

А еще призывы идти на выборы в российскую Госдуму и голосовать за "Единую Россию". В Приднестровье проводятся общероссийские выборы, ведь большая часть населения имеет паспорта РФ. Почему? Потому что паспорт непризнанного Приднестровья не имеет никакого веса в мире. Соответственно и в других паспортах на своей границе ПМР не имеет права делать никаких отметок. Местные пограничники (рядом с которыми военные с символикой РФ) при въезде выдают миграционную карту.

Молдова же даже не осуществляет контроль на "границе", поскольку считает ПМР своей территорией. Как и все страны. Как и УЕФА. В Кишиневе молодежь отзывается о Приднестровье с нотками презрения (мол, играются в страну). Чуть ли не у каждого проскакивает фраза "там СССР".

С такой же частотой, как российские флаги и военные, в Приднестровье встречаются вывески "Шериф". Ведущая компания региона контролирует все сферы жизни. А футбольный клуб – это реализация мечты владельца холдинга Виктора Гушан и имиджевый проект. Клуб построил лучший стадион на территории Молдовы и спокойно может играть дома в Лиге чемпионов. Конечно, без упоминаний ПМР.

Шериф представляет в еврокубках Молдову и выступает под флагом Молдовы, но во время матча ничего не указывает, что ты в Молдове. На стадионе ни от официальных лиц, ни от болельщиков ни разу не удалось услышать румынский язык. Зато пришлось услышать уколы в сторону Украины: "ну шо, ше не вмерла?", "Шахтёр, вали домой на Донбасс".

Шахтер поддерживали два-три десятка болельщиков с флагом Украины и Донецка. Акустика на тираспольском стадионе позволяла им порой перекрикивать местную публику. Но у болельщиков Шерифа было слишком хорошее настроение, чтобы как-то расстраиваться. Они не щелкали семечки, а постоянно находились в игре и бурно реагировали на каждый эпизод.

А в конце стадион начал благодарить Юрия Вернидуба, скандируя его фамилию. Юрий Николаевич во время игры вел себя не так эмоционально, как в квалификации, но постоянно хвалил своих футболистов, с поразительной частотой показывая им большой палец. В Тирасполе праздник. Футбол дал приднестровцам редкий повод гордиться своей непризнанной республикой.