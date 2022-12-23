В среду, 21 декабря Брюгге с крупным счётом (1:4) уступил в 1/8 финала Кубка Бельгии скромному Сент-Трюйдену. Это поражение могло стоить главному тренеру команды Карлу Хуфкенсу своей должности. Но, как информирует Het Laatste Nieuws, игроки Брюгге попросили боссов клуба не предпринимать скоропалительных решений.

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Одноклубники Романа Яремчука и Эдуарда Соболя заступились за своего тренера, выразив желание продолжать с ним работу. Согласно источнику, это стало ключевым фактором в решении правления Брюгге не увольнять Хуфкенса.

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