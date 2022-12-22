Зюлте-Варегем обыграл на выезде Дейнзе со счётом 2:1. Правый защитник гостей Александр Драмбаев вышел в стартовом составе, но уже в перерыве был заменён. Его команда уступала 0:1, но подобно сборной Франции в финале ЧМ-2022 забила два мяча с течение нескольких минут – на 86-й и 88-й. Благодаря такому повороту событий Зюлте-Варегем вышел в четвертьфинал Кубка.

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Ранее в следующую стадию турнира пробилась и команда Алексея Сыча Кортрейк. Красно-белые одолели Лёвен со счётом 3:1 на выезде. Сыч вышел в этом матче на замену на 88-й минуте.

А вот Брюгге Романа Яремчука и Эдуарда Соболя сенсационно уступил дома Сент-Трюйдену со счётом 1:4. Таким образом, в четвертьфинал Кубка Бельгии пробились только два украинца.

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