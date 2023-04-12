После финального свистка у Мане были претензии в адрес Сане по поводу того, как он разговаривал с ним во время матча на поле. Как информирует Bild, экс-форвард Ливерпулья внезапно сорвался и ударил партнёра по Баварии по лицу.

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Сообщается, что Садио разбил Лерою губу.

Согласно источнику, спор между Мане и Сане произошел на 83-й минуте матча. Садио открывался для передачи вместо того, чтобы оставаться на месте и получить мяч в статике. Сане, который был особенно мотивирован в игре против бывшей команды, разозлился и начал объяснять партнёру, что ему следовало принять другое решение. В результате паса Сане на Мане мяч был утерян – соперник совершил перехват.

Бавария уступила в первом четвертьфинале ЛЧ со счётом 0:3.

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