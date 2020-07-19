Гравці Барселони обрали сенсаційного тренера – легенда "блаугранас" є кумиром Гвардіоли та має низку переваг

Колишній нападник Барселони Патрік Клюйверт може стати наступником Кіке Сетьєна на посаді наставника "синьо-гранатових". Схоже, нинішній тренер Барси навряд чи затримається на своїй посаді.

Як відомо, Барселона ризикує вперше за останні роки завершити сезон без трофеїв. Кубок Іспанії та чемпіонат вже програні, а у Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" ще не пройшли навіть 1/8 фіналу. Попереду каталонців очікує матч-відповідь проти Наполі після виїзних 1:1.

Майбутнє Кіке Сетьєна опинилося під величезним питанням. Сам тренер заявив, що не впевнений, чи буде тренувати команду навіть у Лізі чемпіонів, яка поновиться на початку серпня. Схоже, футболісти не надто прагнуть продовжувати грати під керівництвом нинішнього наставника.

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У роздягальні "блаугранас" хочуть бачити головним тренером Патріка Клюйверта, який очолює клубну академію. 44-річний голландець у 2009-му отримав тренерську ліцензію, але не може похизуватися багатим досвідом. У активі екс-нападника Барселони лише нетривалі періоди у клубах на батьківщині, національних командах Нідерландів, Камеруну та Кюрасао.

На користь Клюйверта грають одразу декілька факторів. Він знайомий із системою Барси (122 голи у 256 матчах в період з 1998 по 2004 рік), має приязні стосунки з лідерами команди, а також знає найкращі якості футболістів. Директор академії зіграв чи не головну роль у прогресі Ансу Фаті, а також допоможе вдосконалитися своєму співвітчизнику Френкі де Йонгу, інформує Mundo Deportivo.

Крім того, Клюйверт має необхідний характер для роботи тренером Барселони. Це сповна відчув на собі Віктор Вальдес, який нещодавно був звільнений з посади тренера команди U-19 не в останню чергу через конфлікт з голландцем. Футболісти Барси сподіваються, що екс-нападник каталонців поверне команді впевненість у власних силах.

Також 44-річний Патрік вільно володіє кількома мовами (голландською, німецькою, англійською, французькою, італійською та португальською). Даний фактор може допомогти Клюйверту в комунікації з Усманом Дембеле, який наразі і близько не виправдав покладених на нього сподівань. До слова, Хосеп Гвардіола раніше заявляв, що вважає Клюйверта ідеальним центрфорвардом. Це теж не слід відкидати.

Жозеп-Марія Бартомеу має над чим замислитися. До матчів Ліги чемпіонів залишається трохи більше двох тижнів.

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