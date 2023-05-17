Разногласия между Матеу Алемани и Жоаном Лапортой были устранены.

В начале мая Барселона объявила о расставании со спортивным директором Матеу Алемани после завершения летнего трансферного окна. Специалист получил предложение от Астон Виллы и решил перебраться в Бирмингем – не только из-за выгодного финансового предложения, но и разногласий с боссами каталонского клуба.

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Как информирует AS, теперь Алемани передумал и решил остаться в Барселоне. Сообщается, что его разногласия с руководством "блаугранас", вероятно, были устранены.

Согласно с Diario Sport, президент Барселоны Жоан Лапорта одобрил желание Алемани остаться в клубе. Официальное подтверждение со стороны Барселоны должно быть опубликовано в ближайшее время.

Судя по всему, теперь Алемани будет работать вместе с Деку. Именно португалец считается фаворитом на замену объявившему об уходе из каталонского клуба Хорди Кройфу.

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