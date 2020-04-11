Игроки Арсенала могут спасти свою зарплату – есть одно условие

Арсенал еще не принял окончательного решения по сокращению зарплаты игроков.

Игроки лондонского клуба могут сохранить свои доходы, если добудут путевку в Лигу чемпионов, информирует Telegraph.

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Руководство "канониров" предложило такой вариант, однако пока неизвестно, согласились ли футболисты. Перед вынужденным перерывом Арсенал отставал от зоны Лиги чемпионов на 8 очков. Не стоит забывать, что пятое место также может дать путевку в главный евротурнир, если Манчестер Сити все же будет дисквалифицирован. Тогда миссия команды Артеты будет несколько легче – отыграть пять очков отрыва у Манчестер Юнайтед.

Напомним, сейчас АПЛ прервана на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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