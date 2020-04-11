toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Игроки Арсенала могут спасти свою зарплату – есть одно условие

22:27 14 Читати українською
Игроки Арсенала могут спасти свою зарплату – есть одно условие
Игроки Арсенала / Reuters

Арсенал еще не принял окончательного решения по сокращению зарплаты игроков.

Игроки лондонского клуба могут сохранить свои доходы, если добудут путевку в Лигу чемпионов, информирует Telegraph.

Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат

Руководство "канониров" предложило такой вариант, однако пока неизвестно, согласились ли футболисты. Перед вынужденным перерывом Арсенал отставал от зоны Лиги чемпионов на 8 очков. Не стоит забывать, что пятое место также может дать путевку в главный евротурнир, если Манчестер Сити все же будет дисквалифицирован. Тогда миссия команды Артеты будет несколько легче – отыграть пять очков отрыва у Манчестер Юнайтед.

Напомним, сейчас АПЛ прервана на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Исторический обвал трансферного рынка: Мбаппе – самый дорогой, падение игроков сборной Украины, Роналду регрессирует

blog_ava
Джулай назвал игрока сборной Украины, который радикально изменил стиль команды Шевченко – интересный выбор
06:00
436
Теги
коронавирус Арсенал Арсенал Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
5
мин
Олимпик
23:55
Львов
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук