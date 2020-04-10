Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат

Селтик присоединился к европейским клубам, которые пошли на уменьшение зарплат игрокам во время карантина.

Селтик решил уменьшить зарплату игрокам, тренерскому штабу и работникам клубам, о чем сообщил на своем официальном сайте.

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"Я хотел бы отдать должное Нила Леннону и игрокам за их желание сыграть свою роль в доходах клуба. Я также благодарен совету директоров за благосклонность, которую они проявили в очень сложных рабочих обстоятельствах, а также за готовность участвовать в принятых мероприятиях", – поделился исполнительный директор Селтика Питер Лоувелл.

Добавим, что уменьшение зарплаты рассчитано на период с апреля по июнь 2020 года. Интересно, что сумма, на какую зарплату планируют уменьшить пока не указывается.

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