Судейский сканадал в матче между харьковской и сумской коллективами может привести к потере украинским футболом очередной команды.

Руководство Альянса действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после скандального матча 1-го тура против Металлиста, сообщает Sportarena.

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Футболисты команды уже рассматривают варианты продолжения карьеры в других клубах.

Напомним, во вчерашнем матче главный арбитр встречи Александр Омельченко удалил двух игроков Альянса, а также назначил пенальти в их ворота.. После игры президент сумчан Сергей Демченко эмоционально прокомментировал поражение своей команды и заявил, что может снять клуб с Первой лиги из-за судейства.

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