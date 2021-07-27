Суддівський сканадал у матчі між харківським і сумським колективами може призвести до втрати українським футболом чергової команди.

Керівництво Альянсу дійсно розглядає варіант зняття команди з поточного розіграшу Першої ліги після скандального матчу 1-го туру проти Металіста, повідомляє Sportarena.

"Кому потрібні такі чемпіони?": тренер Альянса розкритикував скандальне суддівство у матчі з Металістом

Футболісти команди вже розглядають варіанти продовження кар'єри в інших клубах.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі головний арбітр зустрічі Олександр Омельченко вилучив двох гравців Альянсу, а також призначив пенальті у їхні ворота. Після гри президент сумчан Сергій Демченко емоційно прокоментував поразку своєї команди і заявив, що може зняти клуб з Першої ліги через суддівство.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом