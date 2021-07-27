Наставник команды из Сумской области Юрий Ярошенко возмущен не столько предвзятым судейством против своей команды, сколько открытыми симпатиями арбитров к команде Ярославского.

"Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период Альянс проводил с Металлистом, и уже тогда была возможность убедиться, как предвзято относятся рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только цветочки.

Судейские скандалы и шедевральная пушка в видеообзоре матча Альянс – Металлист – 0:2

В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой исключительно в пользу Металлиста. Она словно чувствовала, что в равных составах Альянс гостям не одолеть.

Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.

Знаю, что у Металлиста амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но не допустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?" – сказал Ярошенко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, в матче 1-го тура Первой лиги Альянс в матче с Металлистом еще до перерыва остался в меньшинстве. Во втором тайме хозяева сначала не реализовали одиннадцатиметровый, а затем заработали второе удаление и пенальти в свои ворота и, как следствие, уступили харьковчанам 0:2. После матча президент Альянса, возмущенный судейством, даже угрожал снять команду с чемпионата.

"Изнасилование украинского футбола": президент Альянса взорвался после судейского произвола в матче с Металлистом