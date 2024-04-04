Чеболлитас и Эмпреса Комуналь де Макари провели встречу в Кубке Перу на муниципальном стадионе Бисентенарио. Футбольное поле удивило своим состоянием и оно далеко от идеальных условий для занятия спортом.

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Арена вся заросла травой и кустами. Игрокам пришлось обходить ямы, которые были по всему полю. Мяч было просто не возможно передавать друг другу, поскольку он не мог преодолеть препятствия на своем пути. Разметку на таком газоне разглядеть тоже не удалось.

Стоит заметить, что Кубок Перу имеет большое значение для любительских команд. В нем не принимают участие клубы из первых двух дивизионов. Финалисты турнира попадают во второй дивизион Перу независимо от статуса клуба.

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