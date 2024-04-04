Чеболлітас і Емпреса Комуналь де Макарі провели зустріч у Кубку Перу на муніципальному стадіоні Бісентенаріо. Футбольне поле здивувало своїм станом і воно далеке від ідеальних умов для заняття спортом.

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Арена вся заросла травою та кущами. Гравцям довелося оминати ями, які були по всьому полі. М'яч було просто не можливо передавати один одному, оскільки він не міг подолати перешкоди на своєму шляху. Розмітку на такому газоні розгледіти теж не вдалося.

Варто зауважити, що Кубок Перу має велике значення для аматорських команд. В ньому не беруть участь клуби з перших двох дивізіонів. Фіналісти турніру потрапляють у другий дивізіон Перу незалежно від статусу клубу.

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