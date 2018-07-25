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Игрок Украины U-19 Цитаишвили: Не хочется терять шанс сыграть в финале чемпионата Европы

10:00 28 Читати українською
Игрок Украины U-19 Цитаишвили: Не хочется терять шанс сыграть в финале чемпионата Европы
Георгий Цитаишвили / фото: ФФУ

Полузащитник сборной Украины U-19 Георгий Цитаишвили прокомментировал успешные выступления команды на Евро-2018.

Напомним, Украина U-19 выиграла группу B и вышла в полуфинал Евро-2018. Соперниками команды Петракова станет сборная Португалии. Кроме того, Украина обеспечила себе участие на ЧМ-2019 U-20.

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"Сначала, нашей задачей было попасть на чемпионат мира. Мы немножко перевыполнили план, но и на этом не хотим останавливаться. Не хочется терять шанс сыграть в финале чемпионата Европы.

Завтра будем разбирать игру португальцев, но, думаю, это быстрая, хорошо оснащена техническими футболистами команда. Главное, чтобы было желание, а оно у сборной Украины есть, поэтому мы выдержим все нагрузки", – цитирует Цитаишвили Команда №1.

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Евро-2018 (U 19)Полуфинал

Украина U-19 - Португалия U-19: Четверг 26 июля 2018

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