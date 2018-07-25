Гравець України U-19 Цітаішвілі: Не хочеться втрачати шанс зіграти у фіналі чемпіонату Європи

Півзахисник збірної України U-19 Георгій Цітаішвілі прокоментував успішні виступи команди на Євро-2018.

Нагадаємо, Україна U-19 виграла групу B та вийшла у півфінал Євро-2018. Суперниками команди Петракова стане збірна Португалії. Крім того, Україна забезпечила собі участь на ЧС-2019 U-20.

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"Спочатку, нашим завданням була потрапити на чемпіонат світу. Ми трошки перевиконали план, але і на цьому не хочемо зупинятися. Не хочеться втрачати шанс зіграти у фіналі чемпіонату Європи.

Завтра будемо розбирати гру португальців, але, думаю, це швидка, добре оснащена технічними футболістами команда. Головне, щоб було бажання, а воно у збірної України є, тому ми витримаємо всі навантаження", – цитує Цітаішвілі Команда №1.

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