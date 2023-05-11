"По моему мнению, это 100% пенальти. Соперник схватил меня за плечо. И судья после перерыва также мне сказал, что это пенальти.

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Я почувствовал, как на меня положили руку, как меня пытаются завалить, потянули вниз, и я упал. Рефери был сзади, он увидел фол и поставил пенальти", – поделился Назаренко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, именно из-за этого 11-метрового был открыт счет во встрече, а споры о легитимности привели к красным карточкам Руслана Ротаня и помощника Александра Кучера.

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