Гравець СК Дніпро-1 дав пояснення суперечливому пенальті, який заробив у ворота Олександрії
Хавбек СК Дніпро-1 Олександр Назаренко висловився щодо заробленого пенальті у ворота Олександрії.
"На мою думку, це 100% пенальті. Суперник схопив мене за плече. І суддя після перерви також мені сказав, що це пенальті.
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Я відчув, як на мене поклали руку, як мене намагаються завалити, потягнули вниз, і я впав. Рефері був ззаду, він побачив фол і поставив пенальті", – поділився Назаренко в коментарі Профутбол Digital.
Нагадаємо, саме через цей 11-метровий було відкрито рахунок у зустрічі, а суперечки щодо легітимності призвели до червоних карток Руслана Ротаня та помічника Олександра Кучера.
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