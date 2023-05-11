"На мою думку, це 100% пенальті. Суперник схопив мене за плече. І суддя після перерви також мені сказав, що це пенальті.

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Я відчув, як на мене поклали руку, як мене намагаються завалити, потягнули вниз, і я впав. Рефері був ззаду, він побачив фол і поставив пенальті", – поділився Назаренко в коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, саме через цей 11-метровий було відкрито рахунок у зустрічі, а суперечки щодо легітимності призвели до червоних карток Руслана Ротаня та помічника Олександра Кучера.

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