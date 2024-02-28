Защитник принадлежит Шахтеру, но нынешний сезон проводит в аренде за хорватский Осиек. 22-летнего Драмбаева шокировало объявление о сдаче в аренду “6-этажного туалета”, который возвели посреди парка. Цена немаленькая – 7 долларов за квадратный метр.

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"Вот такие туалеты будут в Запорожье. Как вам? И еще можно взять в аренду при желании. Очень сильно бесит то, что все об этом знают, говорят и пишут, но ничего не делают. В городе Запорожье очень много проблем с мэром, который делает все, что хочет, и чувствует себя безнаказанным", – написал Драмбаев в соцсетях.

К слову, исполняющим обязанности мэра Запорожья с сентября 2021 года является Анатолий Куртев. Параллельно он является и секретарем Запорожского городского совета (с апреля 2021-го).

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