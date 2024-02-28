Захисник належить Шахтарю, але нинішній сезон проводить у оренді за хорватський Осієк. 22-річного Драмбаєва шокувало оголошення про здавання в оренду "6-поверхового туалету", який звели посеред парку. Ціна немаленька – 7 доларів за квадратний метр.

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"Ось такі туалети будуть у Запоріжжі. Як вам? І ще можна взяти в оренду за бажання. Дуже сильно бісить те, що всі про це знають, говорять та пишуть, але нічого не роблять. У місті Запоріжжі дуже багато проблем із мером, який робить все, що хоче, і почувається безкарним", – написав Драмбаєв у соцмережах.

До слова, виконувачем обов'язків мера Запоріжжя з вересня 2021 року є Анатолій Куртєв. Паралельно він є і секретарем Запорізької міської ради (з квітня 2021-го).

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