Петряк точно пропустит старт нового сезона, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Все из-за проблем Ивана с голеностопом. Еще в мае Петряк приходил в специальном сапоге на ноге на игру между Зарей и Шахтером. Впрочем, залечить повреждение не удалось до сих пор – Иван проходит медобследование в одной из итальянских клиник. Не исключено, что ему может понадобиться еще одна операция на голеностопе.

Заметим, что Петряк провел 28 матчей за Шахтер в прошлом сезоне, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.

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