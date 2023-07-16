Петряк точно пропустить старт нового сезону, повідомляє журналіст Володимир Звєров.

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Все через проблеми Івана з гомілкостопом. Ще у травні Петряк приходив у спеціальному чоботі на нозі на гру між Зорею та Шахтарем. Втім, залікувати пошкодження не вдалось і досі – Іван проходить медобстеження у одній з італійських клінік. Не виключено, що йому може знадобитись ще одна операція на гомілкостопі.

Зауважимо, що Петряк провів 28 матчів за Шахтар у минулому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

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