Украинский полузащитник Максим Деркач продолжит карьеру в Эшториле, сообщает пресс-служба португальского клуба.

Экс-защитник Шахтера официально продолжит карьеру в Европе

18-летний вингер перебрался в стан "канареек" в статусе свободного агента и пока будет выступать за команду U-23. Сроки и условия контракта не сообщаются.

Напомним, Деркач стал первым в истории Шахтера футболистом, который в возрасте 13 лет был принят в Академию "горняков" по результатам Shakhtar Talent Day. Выступал за команды разных возрастных групп – от U-14 до U-19. Забил 2 гола в 9 матчах за сборную Украины U-17. 1 июля 2022 года покинул Шахтер и оставался без команды.

К слову, прошлый сезон на правах аренды за Эшторил U-23 провел полузащитник Шахтера Денис Шостак.

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