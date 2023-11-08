Форвард Шахтера Даниил Сикан поделился эмоциями после победы над Барселоной (1:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень счастлив победить. Мы старались и показали настоящий характер Шахтера. Мой гол – результат работы всей команды, Судаков очень хорошо отдал на Гочолеишвили, Георгий – на меня, а мне оставалось завершить идеальную комбинацию.

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В первом матче мы проиграли с небольшим счётом. Разобрали ошибки, соблюдали дисциплину на поле и отыгрались за результат прошедшего матча. Понимаем, что в Лиге чемпионов команды дают играть, но труднее всего в конце забить мяч", – приводит слова Сикана клубная пресс-служба Шахтера.

Отметим, что Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0), улучшив свои шансы в группе H на еврокубковую весну. Единственный гол забил Даниид Сикан.

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