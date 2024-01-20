В своих соцсетях Федерация футбола Танзании сообщила, что алжирский специалист уволен с должности наставника команды.

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После разгрома от Марокко (0:3) в первом туре Кубка африканских наций Адель Амруш обвинил марокканских руководителей в том, что они влияют на CAF при выборе судей на матч. Дисциплинарная комиссия решила, что замечания алжирца были неуместными, и дисквалифицировала специалиста на 8 матчей. Временным тренером был назначен Хемеда Марокко, а помогать ему будет Джума Мгунда.

За сборную Танзании выступает защитник Шахтера Новатус Мироши. Во втором туре его команда сыграет против Замбии.

Напомним, что Марокко на чемпионате мира в Катаре в 2022 году смогла дойти до полуфинала, в котором уступила сборной Франции (0:2).

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