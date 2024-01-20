У своїх соцмережах Федерація футболу Танзанії повідомила, що алжирського фахівця звільнено з посади наставника команди.

Марокко стартувало на КАН з розгрому Танзанії – гравець Шахтаря отримав червону, суперник "гірників" забив гол

Після розгрому від Марокко (0:3) в першому турі Кубка африканських націй Адель Амруш звинуватив марокканських очільників в тому, що вони впливають на CAF при виборі суддів на матч. Дисциплінарна комісія вирішила, що зауваження алжирця були недоречними, й дискваліфікувала фахівця на 8 матчів. Тимчасовим тренером був призначений Хемеда Марокко, а допомагатиме йому Джума Мгунда.

За збірну Танзанії виступає захисник Шахтаря Новатус Міроші. В другому турі його команда зіграє проти Замбії.

Нагадаємо, що Марокко на чемпіонаті світу в Катарі у 2022 році змогла дійти до півфіналу, в якому поступилася збірній Франції (0:2).

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