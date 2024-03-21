Болельщики сборной Украины воспользовались возможностью напомнить миру о войне, которая продолжается в нашей стране.

Кроме поддержки сборной Украины болельщики вывесили баннеры, которые напоминают о более глобальной проблеме нашей страны – войне с Россией.

Босния и Герцеговина – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча плей-офф за Евро-2024

Так в трансляцию игры попали баннеры с надписями "Россия - страна-террорист" и "ООН до сих пор не нужна. Сребреница - 1995 год, Украина сейчас".

Напомним, полуфинал отбора Евро-2024 между Боснией и Украиной уже начался в 21:45 по киевскому времени. Победитель дуэли встретится с Израилем или Исландией в решающем поединке за выход на чемпионат Европы.

Босния и Герцеговина – Украина: анонс и прогноз на матч плей-офф за Евро-2024