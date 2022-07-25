На тренировке мадридцев перед матчем против Америки 18-летний бразилец, арендованный у Шахтера, в подкате влетел в ноги французу. Тот вынужден был дважды обратиться за помощью к врачам.

Лунин сыграет в следующем матче Реала, но не получит шанса против гранда

Бензема все-таки завершил занятие, но с явным дискомфортом. Пока неизвестно, сможет ли 34-летний нападающий, которого теперь беспокоит боль в голени, сыграть с мексиканцами, сообщает AS.

Против Америки точно не сыграют Ферлан Менди, вновь досрочно завершивший тренировку, а также Дани Карвахаль, занимающийся индивидуально. Свой шанс должен получить Андрей Лунин – украинцу прогнозируют место в старте.

Напомним, Винисиус Тобиас присоединился к Шахтеру в январе этого года из Интернасьонала за 6 млн евро, однако успел сыграть только 6 товарищеских матчей. После начала полномасштабной войны в Украине Реал арендовал 18-летнего правого защитника на сезон 2022/23. Недавно сообщалось, что "сливочные" планируют выкупить бразильца у Шахтера за 10 млн евро, а еще 10 "горняков" могут получить в качестве бонусов.

Барселона минимально обыграла Реал – космический гол Рафиньи затмил дебют Левандовски, массовая стычка и приговор Лунину