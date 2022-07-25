На тренуванні мадридців перед матчем проти Амеріки 18-річний бразилець, орендований у Шахтаря, в підкаті влетів у ноги французу. Той змушений був двічі звернутися за допомогою до лікарів.

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Бензема таки завершив заняття, але з явним дискомфортом. Поки невідомо, чи 34-річний нападник, якого тепер турбує біль у гомілці, зіграє з мексиканцями, повідомляє AS.

Проти Амеріки точно не зіграють Ферлан Менді, який знову достроково завершив тренування, а також Дані Карвахаль, який займається індивідуально. Натомість свій шанс повинен отримати Андрій Лунін – українцю прогнозують місце у старті.

Нагадаємо, Вінісіус Тобіас приєднався до Шахтаря у січні цього року з Інтернасьйонала за 6 млн євро, проте встиг зіграти тільки 6 товариських матчів. Після початку повномасштабної війни в Україні Реал орендував 18-річного правого захисника на сезон 2022/23. Нещодавно повідомлялося, що "вершкові" планують викупити бразильця в Шахтаря за 10 млн євро, а ще 10 "гірники" можуть отримати як бонуси.

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