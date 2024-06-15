Германия – Шотландия – 5:1 – видео голов и обзор матча
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Сборная Германии переиграла Шотландию в матче-открытии Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
90+3’ Эмре Джан
Райан Портеус 45’
Антонио Рюдигер 87’
10’ Флориан Вирц
19’ Джамал Мусиала
45’ Райан Портеус
45+1’ Кай Хаверц
68’ Никлас Фюлькруг
87’ Антонио Рюдигер
90+3’ Эмре Джан
Первый гол на турнире забил Вирц. Молодой немец воспользовался пасом Киммиха. Удвоил преимущество Германии другой молодой феномен Мусиала. Еще до перерыва счет стал разгромным: Гюндоган заработал пенальти, а Хаверц его реализовал.
Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024
После перерыва в игру вышли резервисты и добили Шотландию. Фюллькруг оформил дубль, но один гол отменили из-за офсайда. Шотландцы забили гол престижа благодаря ошибке Рюдигера. Точку в матче красивым ударом издали поставил Джан.
Германия стала лидером группы и в следующем туре встретится с Венгрией.
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