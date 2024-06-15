Сборная Германии переиграла Шотландию в матче-открытии Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Первый гол на турнире забил Вирц. Молодой немец воспользовался пасом Киммиха. Удвоил преимущество Германии другой молодой феномен Мусиала. Еще до перерыва счет стал разгромным: Гюндоган заработал пенальти, а Хаверц его реализовал.

Германия разгромила Шотландию в матче-открытии Евро-2024

После перерыва в игру вышли резервисты и добили Шотландию. Фюллькруг оформил дубль, но один гол отменили из-за офсайда. Шотландцы забили гол престижа благодаря ошибке Рюдигера. Точку в матче красивым ударом издали поставил Джан.

Германия стала лидером группы и в следующем туре встретится с Венгрией.