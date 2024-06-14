В саудовской Аль-Кадисии Кун Кастелс будет зарабатывать почти 10 млн евро.

У Кастелса было 10 миллионов причин покинуть Бундеслигу и перебраться в стан новичка элитного дивизиона Саудовской Аравии. Как информирует DH, именно такую сумму Аль-Кадисия предложила Куну, чтобы переманить вратаря. В Вольфсбурге он зарабатывал 2,12 млн евро в год.

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Сообщается, что благодаря этому повышению зарплаты Кастелс стал третьим самым высокооплачиваемым игроком сборной Бельгии после Кевина де Брюйне (13,3 млн евро) и Янника Карраско (12,7). Он опередил даже Тибо Куртуа, который зарабатывает в Реале "всего лишь" 7,2 млн евро.

Напомним, что контракт Кастелса с Аль-Кадисией рассчитан на 3 года.

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